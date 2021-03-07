Стерлинг рассказал о своем предложении отменить результат боя с Яном

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг сообщил, что предлагал UFC отменить результат поединка с российским бойцом MMA Петром Яном. Такое заявление американский боец сделал на своей странице в Instagram.

«Когда я находился в больнице, я сказал Дэйне Уайту (глава UFC. — Ред.), что нам нужно отмотать всё назад. Я никогда не делал фейковых вещей в своей жизни, не буду делать этого и сейчас», — отметил он.

Как отметил Стерлинг, он думал, что бой признают несостоявшимся.

Помимо этого, спортсмен заявил о своей готовности провести реванш, назвав Яна «более серьезным соперником, чем представлял».

Поединок между Стерлингом и Яном прошел 7 марта без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию проводил телеканал РЕН ТВ. Ян проиграл в бою и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Бойцы провели четыре раунда. В последнем Ян ударил американца коленом в голову, который, в свою очередь, одним коленом находился на канвасе, что по правилам UFC запрещено. Спасти российского бойца от дисквалификации могло согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара он не смог встать на ноги.

Позднее сообщалось, что Ян принес извинения своему сопернику за нанесение запрещенного удара. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация собирается провести бой-реванш между бойцами. Поединок, по его словам, будет организован в кратчайшие сроки.

В день боя Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом данных о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.