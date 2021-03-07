Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье
Мир
Белоруссия 30-31 марта запустит промышленное производство «Спутник V»
Спорт
Стерлинг рассказал о своем предложении отменить результат боя с Яном
Общество
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам СМИ России
Общество
Полиция начала проверку после сообщений о собачьих боях под Воронежем
Происшествия
В Красноярске вылетевший на остановку пикап сбил четырех человек
Спорт
После дисквалификации Клебо серебро ЧМ присудили Большунову
Мир
При взрыве двух мин в Сирии погибли 18 человек
Общество
Синоптики пообещали «плюс 20» в Москве 8 марта

Стерлинг рассказал о своем предложении отменить результат боя с Яном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг сообщил, что предлагал UFC отменить результат поединка с российским бойцом MMA Петром Яном. Такое заявление американский боец сделал на своей странице в Instagram.

«Когда я находился в больнице, я сказал Дэйне Уайту (глава UFC. — Ред.), что нам нужно отмотать всё назад. Я никогда не делал фейковых вещей в своей жизни, не буду делать этого и сейчас», — отметил он.

Как отметил Стерлинг, он думал, что бой признают несостоявшимся.

Помимо этого, спортсмен заявил о своей готовности провести реванш, назвав Яна «более серьезным соперником, чем представлял».

Поединок между Стерлингом и Яном прошел 7 марта без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию проводил телеканал РЕН ТВ. Ян проиграл в бою и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Бойцы провели четыре раунда. В последнем Ян ударил американца коленом в голову, который, в свою очередь, одним коленом находился на канвасе, что по правилам UFC запрещено. Спасти российского бойца от дисквалификации могло согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара он не смог встать на ноги.

Позднее сообщалось, что Ян принес извинения своему сопернику за нанесение запрещенного удара. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация собирается провести бой-реванш между бойцами. Поединок, по его словам, будет организован в кратчайшие сроки.

В день боя Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом данных о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021