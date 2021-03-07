Трактор насмерть задавил женщину на северо-востоке Москвы

Трактор насмерть задавил женщину на проспекте Мира на северо-востоке Москвы. Об этом 7 марта сообщает РЕН ТВ.

По информации собеседника ТАСС, происшествие случилось рядом с домом 116а на проспекте Мира. От полученных травм она скончалась на месте.

В настоящее время устанавливаются причины аварии.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Красноярске водитель пикапа SsangYong не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил четырех человек. В результате наезда пострадали трое подростков и мужчина. Они госпитализированы с различными травмами.