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Устроивший потасовку с полицией у МИДа оказался бизнесменом

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Водителем автомобиля Gelandewagen, устроившим потасовку с полицейскими после аварии на Садовом кольце, оказался гендиректор столичной клининговой фирмы «Прайвет Сервис» Тимур Имамназаров. Об этом 7 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

В ночь на 7 марта три автомобиля столкнулись у дома № 19 на Смоленском бульваре — буквально в нескольких шагах от здания российского МИДа. В результате аварии пострадали четыре человека. По данным телеканала, трое из пострадавших в момент аварии находились на проезжей части в нарушение правил дорожного движения, на них были составлены административные протоколы.

Предварительно, водитель Gelandewagen следовал по Смоленскому бульвару в направлении Зубовского бульвара, он протаранил две машины, остановившиеся в четвертом ряду справа. Он скрылся с места происшествия, но по горячим следам был задержан в 1-м Неопалимовском переулке.

Имамназаров отрицал, что он находился за рулем автомобиля. На место были вызваны оперативники, с которыми водитель устроил потасовку.

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