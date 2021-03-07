СК возбудил дело по факту убийства женщины и троих детей в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины и троих ее внуков в подмосковном городе Ликино-Дулево. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Московской области.

Там уточнили, что 7 марта в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей (восемь лет и двое детей — два года) с множественными колото-резаными ранениями.

«Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа из числа опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех человек, трое из которых — дети», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства убийства.

О случившемся стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Им оказался 32-летний родственник убитых, уточнял телеканал РЕН ТВ. Медики установили у мужчины расстройство личности.

Как отмечалось, в полицию обратилась 28-летняя многодетная мать. Женщина сообщила, что не может попасть в свою квартиру, где находятся ее мать и трое ее детей.

На место происшествия также выехали зампрокурора Московской области Олег Черсков и орехово-зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин, подчеркивали в подмосковной прокуратуре.