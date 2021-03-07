Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье
Мир
Белоруссия 30-31 марта запустит промышленное производство «Спутник V»
Спорт
Стерлинг рассказал о своем предложении отменить результат боя с Яном
Общество
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам СМИ России
Общество
Полиция начала проверку после сообщений о собачьих боях под Воронежем
Происшествия
В Красноярске вылетевший на остановку пикап сбил четырех человек
Спорт
После дисквалификации Клебо серебро ЧМ присудили Большунову
Мир
При взрыве двух мин в Сирии погибли 18 человек
Общество
Синоптики пообещали «плюс 20» в Москве 8 марта

СК возбудил дело по факту убийства женщины и троих детей в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины и троих ее внуков в подмосковном городе Ликино-Дулево. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Московской области.

Просто зверь: подробности убийства детей в Рыбинске
Скрывшегося на велосипеде подозреваемого ищут по всей области

Там уточнили, что 7 марта в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей (восемь лет и двое детей — два года) с множественными колото-резаными ранениями.

«Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа из числа опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по факту убийства четырех человек, трое из которых — дети», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства убийства.

О случившемся стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Им оказался 32-летний родственник убитых, уточнял телеканал РЕН ТВ. Медики установили у мужчины расстройство личности.

Как отмечалось, в полицию обратилась 28-летняя многодетная мать. Женщина сообщила, что не может попасть в свою квартиру, где находятся ее мать и трое ее детей.

На место происшествия также выехали зампрокурора Московской области Олег Черсков и орехово-зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин, подчеркивали в подмосковной прокуратуре.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021