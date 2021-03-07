В Подмосковье найдена убитой женщина и трое детей

В подмосковном городе Ликино-Дулево произошло убийство: жертвами расправы стала женщина и трое ее внуков. По данным телеканала РЕН ТВ, к преступлению может быть причастен родственник убитых.

Сообщается, что в полицию обратилась 28-летняя многодетная мать. Женщина сообщила, что не может попасть в свою квартиру, где находятся ее мать и трое ее детей — трехлетние мальчики-двойняшки и восьмилетняя девочка.

Прибывшие на место экстренные службы вскрыли дверь и обнаружили тела бабушки и троих внуков с колото-резанными ранами.

Подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Им оказался 32-летний Сергей М. — родственник убитых. Медики установили, что у мужчины расстройство личности.

Как отметили в подмосковной прокуратуре, на место происшествия выехали зампрокурора Московской области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин. Обстоятельства трагедии выясняются.

4 марта сообщалось, что 16-летний подросток из Пермского края признался в убийстве отца, матери и маленькой сестры, объяснив всё семейными конфликтами. В тот же день подозреваемый был заключен под стражу.

По данным следствия, вечером 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьский Пермского края парень несколько раз ударил топором свою мать, после чего аналогичным способом убил отца и малолетнюю сестру. От полученных ран те скончались на месте. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы в воспитательной колонии по ст. 105 ч. 2 и нескольким пунктам УК РФ.