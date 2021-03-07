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При взрыве двух мин в Сирии погибли 18 человек

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По меньшей мере 18 человек погибли, трое пострадали в результате взрыва двух мин, которые были заложены террористами на востоке сирийской провинции Хама. Об этом 7 марта сообщает сирийское госагентство SANA.

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По его информации, взрыв прогремел в районе Вади аль-Азиб рядом с городом ас-Саламия.

23 января замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник сообщил, что террористы запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили 18 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

26 января стало известно, что элитные подразделения сирийской армии провели операцию в провинции Дейр-эз-Зор, в ходе нее военные ликвидировали банду террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Отмечалось, что уничтоженные боевики на протяжении месяца совершали нападения на автобусы с военными и мирными гражданами на шоссе Пальмира — Дейр-эз-Зор.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

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