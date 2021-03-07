Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам СМИ России
Мир
При взрыве двух мин в Сирии погибли 18 человек
Спорт
После дисквалификации Клебо серебро ЧМ присудили Большунову
Интернет
В России около 40 компаний подверглись атакам из-за уязвимости в ПО Microsoft
Мир
В Госдуме ответили описавшему войну НАТО и России польскому генералу
Спорт
Стерлинга выписали из больницы после боя с Яном
Общество
Росрыболовство начало расследование после пожара на Оби
Мир
Немецкая газета призвала Европу вспомнить об СССР для победы в «войне» с Китаем
Происшествия
Мать с двумя детьми пострадали при пожаре в Подмосковье
Сюжет:

В РФПИ сообщили о планах производства «Спутника V» в Италии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о сотрудничестве со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины против коронавируса «Спутник V» в Италии. На эту тему он высказался в интервью итальянскому телеканалу Rai 3.

Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутника V»
Еврокомиссия не запрещает странам договариваться напрямую с разработчиками

«Мы ведем переговоры с правительством Италии. Есть много регионов, с энтузиазмом относящихся к «Спутнику V», которые хотели бы производить его у себя. И сегодня мы впервые сотрудничаем со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech в производстве «Спутника V» в Италии», — сказал Дмитриев.

По его словам, благодаря механизму производства появятся новые рабочие места, а у Италии будет возможность контролировать препарат.

Ожидается, что производство российской вакцины в Италии может начаться уже летом, а до конца нынешнего года число произведенных вакцин может достигнуть 700 млн доз.

В эфире телеканала министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца со своей стороны отметил, что «открыт в отношении российской вакцины».

Он уточнил, что в случае ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Итальянским агентством по лекарственным средствам (Aifa) готов обсуждать с российскими властями вопрос использования «Спутника V», а также его производства.

Ранее в этот же день стало известно, что первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар указал EMA на необходимость ускорения работы по оценке «Спутника V».

Сейчас препарат уже зарегистрирован более чем в 40 странах, в том числе его разрешено применять в странах Евросоюза — в Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021