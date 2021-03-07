В РФПИ сообщили о планах производства «Спутника V» в Италии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о сотрудничестве со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины против коронавируса «Спутник V» в Италии. На эту тему он высказался в интервью итальянскому телеканалу Rai 3.

«Мы ведем переговоры с правительством Италии. Есть много регионов, с энтузиазмом относящихся к «Спутнику V», которые хотели бы производить его у себя. И сегодня мы впервые сотрудничаем со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech в производстве «Спутника V» в Италии», — сказал Дмитриев.

По его словам, благодаря механизму производства появятся новые рабочие места, а у Италии будет возможность контролировать препарат.

Ожидается, что производство российской вакцины в Италии может начаться уже летом, а до конца нынешнего года число произведенных вакцин может достигнуть 700 млн доз.

В эфире телеканала министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца со своей стороны отметил, что «открыт в отношении российской вакцины».

Он уточнил, что в случае ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Итальянским агентством по лекарственным средствам (Aifa) готов обсуждать с российскими властями вопрос использования «Спутника V», а также его производства.

Ранее в этот же день стало известно, что первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар указал EMA на необходимость ускорения работы по оценке «Спутника V».

Сейчас препарат уже зарегистрирован более чем в 40 странах, в том числе его разрешено применять в странах Евросоюза — в Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.