Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZenecа
Армия
Опубликовано видео испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере
Общество
В России студенты смогут сдавать экзамены онлайн с помощью биометрии
Мир
В штате Айдахо демонстранты устроили сожжение медицинских масок
Происшествия
Клиенты московского банка заявили о краже около 160 млн рублей
Экономика
В России ужесточили требования к выдающим ипотечные займы организациям
Мир
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС
Мир
В результате стрельбы в Одессе пострадали три человека
Общество
В Саратове 531 жилой дом остался без холодной воды из-за аварии
Сюжет:

Синоптики пообещали «плюс 20» в Москве 8 марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве температура воздуха днем 8 марта будет составлять 3–5 градусов ниже нуля, однако в Международный женский день прогноз представят в градусах по Фаренгейту: по этой шкале будет около +20. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вышли из метели: как москвичи справляются с последствиями снегопада
Аномальные погодные явления в ближайшие дни охватят центр и юг страны, а также Дальний Восток

«Температура будет ночью около 10 градусов мороза. Днем максимальная температура — 3–5 градусов мороза ожидается», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС в воскресенье, 7 марта.

При этом он подчеркнул, что такие показатели на 2–3 градуса ниже нормы.

Кроме этого, как напомнил Вильфанд, по случаю Международного женского дня прогноз будет представлен в градусах Фаренгейта. Таким образом, температура днем по этой системе будет составлять около 20 градусов со знаком плюс.

Ранее в этот же день Вильфанд рассказал, что в разных столичных районах и по области 7 марта выпадет четверть месячной нормы осадков.

Как ожидается, потепление должно вернуться в Москву и другие регионы ЦФО уже 13–14 марта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021