Синоптики пообещали «плюс 20» в Москве 8 марта

В Москве температура воздуха днем 8 марта будет составлять 3–5 градусов ниже нуля, однако в Международный женский день прогноз представят в градусах по Фаренгейту: по этой шкале будет около +20. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура будет ночью около 10 градусов мороза. Днем максимальная температура — 3–5 градусов мороза ожидается», — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС в воскресенье, 7 марта.

При этом он подчеркнул, что такие показатели на 2–3 градуса ниже нормы.

Кроме этого, как напомнил Вильфанд, по случаю Международного женского дня прогноз будет представлен в градусах Фаренгейта. Таким образом, температура днем по этой системе будет составлять около 20 градусов со знаком плюс.

Ранее в этот же день Вильфанд рассказал, что в разных столичных районах и по области 7 марта выпадет четверть месячной нормы осадков.

Как ожидается, потепление должно вернуться в Москву и другие регионы ЦФО уже 13–14 марта.