Правительство упростило порядок направления маткапитала на улучшение жилищных условий

Получившим сертификат на материнский капитал россиянам станет проще применять его для улучшения жилищных условий. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 7 марта в пресс-службе правительства РФ.

Уточняется, что изменения коснутся случаев, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома.

Для этого больше не нужно предоставлять в Пенсионный фонд России сведения из акта выполненных строительных работ. Теперь достаточно выписки из Росреестра о том, что участок и построенный на нем дом находятся в собственности граждан.

В правительстве напомнили, что с 15 апреля прошлого года после рождения ребенка сертификат на материнский капитал автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

Глава российского государства Владимир Путин 17 февраля в ходе встречи с лидерами думских фракций пообещал подумать над идеей о возможности использовать материнский капитал на ремонт жилья.

С нынешнего года размер материнского капитала был увеличен до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей за второго. Деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.