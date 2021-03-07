Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZenecа
Армия
Опубликовано видео испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере
Общество
В России студенты смогут сдавать экзамены онлайн с помощью биометрии
Мир
В штате Айдахо демонстранты устроили сожжение медицинских масок
Происшествия
Клиенты московского банка заявили о краже около 160 млн рублей
Экономика
В России ужесточили требования к выдающим ипотечные займы организациям
Мир
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС
Мир
В результате стрельбы в Одессе пострадали три человека
Общество
В Саратове 531 жилой дом остался без холодной воды из-за аварии

Стерлинга выписали из больницы после боя с Яном

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американец Алджамейн Стерлинг выписан из больницы, куда он попал после боя на турнире UFC 259 с российским бойцом MMA Петром Яном. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в команде спортсмена.

Уточняется, что самочувствие Стерлинга нормальное. Ранее в этот же день телеканал РЕН ТВ сообщал, что американский боец пройдет дополнительное медобследование после боя с Яном.

Поединок между Стерлингом и Яном прошел 7 марта без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию проводил телеканал РЕН ТВ. Ян проиграл в бою и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Бойцы провели четыре раунда. В последнем Ян ударил американца коленом в голову, который, в свою очередь, одним коленом находился на канвасе, что по правилам UFC запрещено. Спасти российского бойца от дисквалификации могло согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара он не смог встать на ноги.

Позднее сообщалось, что Ян принес извинения своему сопернику за нанесение запрещенного удара. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация собирается провести бой-реванш между бойцами. Поединок, по его словам, будет организован в кратчайшие сроки.

В день боя Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом данных о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021