Стерлинга выписали из больницы после боя с Яном

Американец Алджамейн Стерлинг выписан из больницы, куда он попал после боя на турнире UFC 259 с российским бойцом MMA Петром Яном. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в команде спортсмена.

Уточняется, что самочувствие Стерлинга нормальное. Ранее в этот же день телеканал РЕН ТВ сообщал, что американский боец пройдет дополнительное медобследование после боя с Яном.

Поединок между Стерлингом и Яном прошел 7 марта без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию проводил телеканал РЕН ТВ. Ян проиграл в бою и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Бойцы провели четыре раунда. В последнем Ян ударил американца коленом в голову, который, в свою очередь, одним коленом находился на канвасе, что по правилам UFC запрещено. Спасти российского бойца от дисквалификации могло согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара он не смог встать на ноги.

Позднее сообщалось, что Ян принес извинения своему сопернику за нанесение запрещенного удара. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация собирается провести бой-реванш между бойцами. Поединок, по его словам, будет организован в кратчайшие сроки.

В день боя Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало Яна. При этом данных о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, нет.