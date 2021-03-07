В Госдуме ответили описавшему войну НАТО и России польскому генералу

Заявления бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, описавшего возможную войну НАТО против России, являются недружественными и несовременными. Таким мнением 7 марта поделился депутат Госдумы РФ Александр Пятикоп.

По его мнению, поляки — это наши ближайшие соседи, а подобные заявления не способствуют укреплению отношений между братскими народами.

«Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше. Если брать военную составляющую, то всё необходимое для безопасности жителей у России есть. В целом такие заявления печальны, неправильны и несовременны», — приводит слова Пятикопа «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в статье для издания Defence 24 Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По мнению генерала, чтобы захватить Балтию, российской армии потребуется от двух до четырех дней. Он считает, что в случае войны основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску подразделений НАТО.

Позднее глава Калининградской области Антон Алиханов отметил, что РФ сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к странам Балтии. Этим государствам губернатор посоветовал в первую очередь думать о развитии экономики и о том, как удержать население. Также Алиханов предложил Польше вспомнить, что ей принадлежат две трети Восточной Пруссии.