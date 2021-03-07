Мать с двумя детьми пострадали при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в одном из жилых домов в подмосковном Пушкино погибла пожилая женщина, а также пострадали четыре человека, в том числе мать с двумя маленькими детьми. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.
Отмечается, что погибшую звали Галина З.
Всех пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
ЧП произошло на Рабочей улице. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС России по Московской области в 10:15.
Когда спасатели прибыли на место, горела квартира на первом этаже жилого многоквартирного дома на площади 15 кв. м. В 15:10 возгорание потушили.
В ликвидации огня участвовали 30 человек и девять единиц техники.
Ранее в воскресенье три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в одном из жилых домов по улице Ферина в Уфе.
Пострадали четыре человека.
Спасатели эвакуировали из девятиэтажки 150 человек, включая 46 детей.
Позже в ГУ МЧС России по Башкирии сообщили, что огонь потушили. В ликвидации пожара участвовали 30 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России — 11 человек и три единицы техники.