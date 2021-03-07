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Мать с двумя детьми пострадали при пожаре в Подмосковье

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В результате пожара в одном из жилых домов в подмосковном Пушкино погибла пожилая женщина, а также пострадали четыре человека, в том числе мать с двумя маленькими детьми. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

Отмечается, что погибшую звали Галина З.

Всех пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

ЧП произошло на Рабочей улице. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС России по Московской области в 10:15.

Когда спасатели прибыли на место, горела квартира на первом этаже жилого многоквартирного дома на площади 15 кв. м. В 15:10 возгорание потушили.

В ликвидации огня участвовали 30 человек и девять единиц техники.

Ранее в воскресенье три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в одном из жилых домов по улице Ферина в Уфе.

Пострадали четыре человека.

Спасатели эвакуировали из девятиэтажки 150 человек, включая 46 детей.

Позже в ГУ МЧС России по Башкирии сообщили, что огонь потушили. В ликвидации пожара участвовали 30 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России — 11 человек и три единицы техники.

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