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В Красноярском крае 11-летний ребенок задохнулся в сугробе

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Следственные органы возбудили уголовное дело после смерти 11-летнего мальчика на севере Красноярского края, который, предположительно, спрыгнул в сугроб с крыши сарая и задохнулся под снегом. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета РФ.

Уточняется, что 6 марта полиция передала в следственные органы сообщение об исчезновении ребенка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вскоре тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в огороде за надворными постройками.

По предварительной информации, когда бабушка погибшего ушла по делам, ребенок отправился гулять на улицу и прыгал в сугроб с крыши сарая.

Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз, не смог самостоятельно выбраться из-под снега и задохнулся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности малолетнему»).

3 марта стало известно, что СКР начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Обнинске в Калужской области. Сообщалось, что ребенок выпал из окна на седьмом этаже.

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