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Признанная иноагентом организация «За права человека» ликвидирована

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Общероссийскую организацию «За права человека» ликвидировали решением второго чрезвычайного и внеочередного съезда. Об этом сообщается на сайте организации в воскресенье, 7 марта,

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«Принимаем решение о роспуске Национальной общественной организации «За права человека», — отмечается в заявлении.

В сообщении уточняется, что распустить организацию решили делегаты Съезда, представители 35 региональных отделений организации.

Причиной называется вступление в силу поправок об НКО и общественных объединениях, согласно которым необходимо «регистрировать как «иностранным агентом» даже незарегистрированные общественные объединения и вводящих ответственность даже для рядовых их участников».

Организация не признает себя «иностранным агентом», подчеркивая, что вся работа всегда «велась в интересах граждан России».

Делегаты съезда обязуются в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и права человека в стране.

В декабре прошлого года Минюст впервые включил физических лиц в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов. Среди прочих в него попал правозащитник Лев Пономарев. В настоящее время в списке 17 позиций.

Движение «За права человека» было основано в России в 1997 году. Впервые оно попало в список иноагентов в 2014 году. Через год организацию исключили из перечня после еще одной внеплановой проверки.

В феврале 2019 года Минюст по итогам внеплановой проверки вновь включил движение в реестр иностранных агентов, а в октябре того же года Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации организации.

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