5-tv.ru запускает спецпроект к юбилею Ленинградского рок-клуба

В честь юбилея Ленинградского рок-клуба (ЛРК) сайт 5-tv.ru запускает масштабный спецпроект о главных музыкантах ЛРК. Пользователям станет доступна мультимедийная платформа, где на одной странице появятся эксклюзивные интервью известных рокеров — участников Ленинградского рок-клуба.

В честь 40-летия ЛРК лидер группы «Алиса» Константин Кинчев рассказал, как участники Ленинградского рок-клуба помогли ему избежать тюремного срока. Участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша поведал о планах создать мемориал организации. Джоанна Стингрей вышла на связь из США и вспомнила, как впервые побывала на концерте рок-клуба в Ленинграде. Фронтмен группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов рассказал, почему Ленинградский рок-клуб считали авторитетным. А лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский посетил легендарный дом № 13 по улице Рубинштейна и показал, что в нем изменилось за 40 лет.

Кроме того, на мультимедийной платформе пользователи смогут прослушать главные хиты групп-участниц Ленинградского рок-клуба, на которых воспитывались несколько поколений. Те, кто не следил за судьбами знаковых фигур русского рока, смогут узнать, чем те занимаются сейчас. А с помощью увлекательных тестов каждый фанат русского рока проверит знания о главных звездах ЛРК — Викторе Цое, Майке Науменко, Егоре Летове и Александре Башлачеве.

5-tv.ru вспоминает Ленинградский рок-клуб из-за его значимости в становлении русскоязычной музыки. Начав деятельность в 1981-м, рок-клуб дал возможность перспективным музыкантам выбраться из квартир и заниматься любимым делом без давления со стороны власти. Звезды отечественного рока благодарны ЛРК за возможность доносить музыку до людей, когда рок-концерт был «подсудным делом». Благодаря ЛРК зрители услышали группы «Аквариум», «Кино» и «Зоопарк». Кроме того, рок-клуб занимался «литованием» музыкальных текстов — добивался для рок-групп разрешения исполнять песни, которые через несколько лет будут слушать миллионы россиян.

Ленинградский рок-клуб и его участники поменяли музыку в России. В период монополии поп-музыки искренние и немного бунтарские песни рокеров породили массу последователей. По подобию ЛРК появились Свердловский рок-клуб и Московская рок-лаборатория, откуда вышли группы «Звуки Му», «Браво» и «СерьГа».