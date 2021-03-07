Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZenecа
Армия
Опубликовано видео испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере
Общество
В России студенты смогут сдавать экзамены онлайн с помощью биометрии
Мир
В штате Айдахо демонстранты устроили сожжение медицинских масок
Происшествия
Клиенты московского банка заявили о краже около 160 млн рублей
Экономика
В России ужесточили требования к выдающим ипотечные займы организациям
Мир
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС
Мир
В результате стрельбы в Одессе пострадали три человека
Общество
В Саратове 531 жилой дом остался без холодной воды из-за аварии

5-tv.ru запускает спецпроект к юбилею Ленинградского рок-клуба

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В честь юбилея Ленинградского рок-клуба (ЛРК) сайт 5-tv.ru запускает масштабный спецпроект о главных музыкантах ЛРК. Пользователям станет доступна мультимедийная платформа, где на одной странице появятся эксклюзивные интервью известных рокеров — участников Ленинградского рок-клуба.

В честь 40-летия ЛРК лидер группы «Алиса» Константин Кинчев рассказал, как участники Ленинградского рок-клуба помогли ему избежать тюремного срока. Участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша поведал о планах создать мемориал организации. Джоанна Стингрей вышла на связь из США и вспомнила, как впервые побывала на концерте рок-клуба в Ленинграде. Фронтмен группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов рассказал, почему Ленинградский рок-клуб считали авторитетным. А лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский посетил легендарный дом № 13 по улице Рубинштейна и показал, что в нем изменилось за 40 лет.

Кроме того, на мультимедийной платформе пользователи смогут прослушать главные хиты групп-участниц Ленинградского рок-клуба, на которых воспитывались несколько поколений. Те, кто не следил за судьбами знаковых фигур русского рока, смогут узнать, чем те занимаются сейчас. А с помощью увлекательных тестов каждый фанат русского рока проверит знания о главных звездах ЛРКВикторе Цое, Майке Науменко, Егоре Летове и Александре Башлачеве.

5-tv.ru вспоминает Ленинградский рок-клуб из-за его значимости в становлении русскоязычной музыки. Начав деятельность в 1981-м, рок-клуб дал возможность перспективным музыкантам выбраться из квартир и заниматься любимым делом без давления со стороны власти. Звезды отечественного рока благодарны ЛРК за возможность доносить музыку до людей, когда рок-концерт был «подсудным делом». Благодаря ЛРК зрители услышали группы «Аквариум», «Кино» и «Зоопарк». Кроме того, рок-клуб занимался «литованием» музыкальных текстов — добивался для рок-групп разрешения исполнять песни, которые через несколько лет будут слушать миллионы россиян.

Ленинградский рок-клуб и его участники поменяли музыку в России. В период монополии поп-музыки искренние и немного бунтарские песни рокеров породили массу последователей. По подобию ЛРК появились Свердловский рок-клуб и Московская рок-лаборатория, откуда вышли группы «Звуки Му», «Браво» и «СерьГа».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021