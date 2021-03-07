Более 60 тыс. малых и средних предприятий подверглись кибератаке

Более 60 тыс. организаций мира подверглись кибератакам. По данным Bloomberg, хакеры использовали уязвимость программного обеспечения Microsoft. В издании отмечают, что в основном были атакованы предприятия малого и среднего бизнеса, передает телеканал «Известия». Хакеры пытались проникнуть в системы небольших банков, домов престарелых и поставщиков электроэнергии. Неизвестные планировали заразить как можно больше компьютеров вирусом. В Bloomberg уверены: если атаки продолжатся, это приведет к кризису в сфере кибербезопасности.

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