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Росрыболовство начало расследование после пожара на Оби

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Территориальное управление Росрыболовства начало административное расследование после разлива углеводородов и возгорания на реке Обь в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщили в воскресенье, 7 марта, в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, представители центрального аппарата Росрыболовства и его Нижнеобского территориального управления уже осмотрели место аварии.

«Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства возбуждено административное расследование по признакам состава административного правонарушения по ст. 8.33 («Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов») и 8.48 КоАП РФ («Несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»)», — говорится в сообщении.

После появления доступа непосредственно к месту аварии специалисты Тюменского филиала ВНИРО и Нижнеобского филиала ФГБУ «Главрыбвод» проведут сбор образцов воды, почвы и гидробионтов.

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа уже также начала проверку по факту ЧП.

Накануне сообщалось, что на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием.

Пожар локализовали, велась утилизация остатков углеводородов. В результате инцидента пострадал один человек, получивший ожоги лица и шеи.

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