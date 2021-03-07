Сессию в российских вузах можно будет сдать онлайн с помощью биометрии

Со следующего учебного года российские вузы смогут проводить сессию в формате онлайн с использованием единой биометрической системы (ЕБС). Об этом в воскресенье, 7 марта, пишет пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Уточняется, что этот формат промежуточной аттестации будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Решение о проведении будет принимать руководство вузов. Кроме того, студент должен дать согласие на использование своих биометрических данных.

В пресс-службе кабмина отметили, что для сдачи экзамена в новом формате студенты должны будут пройти регистрацию в ЕБС. С помощью системы будет производиться обработка, сбор и хранение биометрических персональных данных, а также их проверка и передача в вуз. Перед началом экзамена учащимся предстоит пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Это нужно для того, чтобы система оценила и запомнила поведение пользователя и идентифицировала его как человека. После успешного подтверждении личности студент получает допуск к экзамену.

Предполагается, что такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для учащихся из отдаленных населенных пунктов. Благодаря нововведению у них появится возможность не посещать вуз для сдачи экзаменов.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российским союзом ректоров обобщить опыт вузов по организации практики студентов и научных исследований аспирантов в условиях применения дистанционных технологий и подготовить предложения по дальнейшему использованию этих наработок.