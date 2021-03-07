Алиханов ответил поляку, описавшему войну с НАТО за Калининград

Глава Калининградской области Антон Алиханов ответил польскому генералу, описавшему сценарий гипотетических боевых действий под Калининградом. Об этом глава региона заявил изданию kp.ru 7 марта.

Губернатор считает высказывание поляка «комплексом отставника», обусловленного историей. По словам Алиханова, сложно обвинять Россию в агрессивном поведении по отношению «к этим странам, потому что ничего плохого мы своим соседям не желаем».

Также он напомнил, что советские войска помогали восстанавливать Польшу, благодаря чему эта страна вновь возродилась, даже в более широких границах, чем до Второй мировой войны.

«Хватит уже заниматься стратегированием того, кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать. Надо другими вопросами заниматься. У нас есть замечательные программы приграничного сотрудничества с Польшей. А поляки опять про танки. Это апология войны и желание поскорее оказаться в каменном веке с палкой в руках. И готовиться к «четвертой мировой», — сказал Алиханов, отметив, что не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более тех, которые находятся в отставке.

Ранее в воскресенье бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предположил, как могли бы развиваться боевые действия между Россией и силами НАТО под Калининградом. В статье, опубликованной изданием Defence 24, экс-военачальник рассказал, что регион играет роль «ворот» в Балтику и на Польскую низменность, откуда начинается путь в Западную и Центральную Европу.

По словам поляка, в Калининградской области находятся основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). В случае начала войны эти подразделения, как отметил Скшипчак, обеспечат перевес РФ над противником в Балтийском регионе на море и в воздухе.

Он допустил, что эти подразделения могут получить задачу блокировать переброску подразделений НАТО по суше, воздуху и морю в прибалтийские страны, а также прийти на подмогу российской 6-й армии, которая размещена за восточной границей страны. Скшипчак заявил, что кроме действующих мотострелковых бригад Россия также может мобилизовать как минимум две полноценные дивизии.

Польский генерал выразил уверенность в том, что на захват Прибалтики российским войскам потребуется от двух до четырех суток и сопротивление НАТО на этих территориях не поможет. Далее военные действия, по его мнению, могут быть развернуты в южной части Балтийского моря в направлении побережья Польши.

В феврале польское СМИ предположило, что военный конфликт со странами НАТО Россия может начать с калининградской территории, потому что она стратегически удобно расположена. По мнению авторов материала, Россия в ходе такого конфликта «не исключает возможности применения самого смертоносного оружия» для уничтожения сил, размещенных на восточном фланге НАТО.