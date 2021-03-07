Немецкая газета призвала Европу вспомнить об СССР для победы в «войне» с Китаем

Немецкая газета Der Tagesspiegel предложила Европе повлиять на Китай, создав объединение, аналогичное тем, которые формировали в XX веке для «сдерживания» Советского Союза и обеспечения «мира и свободы» в Западной Европе.

Издание подчеркивает, что КНР демонстрирует «имперские притязания на гегемонию» в Азии.

Отмечается, что Пекин угрожает Тайваню, уничтожает демократию в Гонконге, осуществляет гонения на тибетцев и уйгуров и является самым большим «климатическим грешником», который почти ничего не делает, чтобы это изменить.

Авторы статьи отмечают, что у КНР так много конфликтов с Западом, что эксперты уже говорят о «новой холодной», а некоторые даже о «горячей войне».

«Возникают четыре вопроса: «Как сохранить мир? Кто бы мог это сделать? И какую роль нужно сыграть в этом Европе и Германии?» — говорится в публикации.

Помощником для Европы в этом может выступить новый президент США Джо Байден, считают авторы статьи. По их мнению, Германии нужно заключить альянс с местными демократиями. Также совместно с Вашингтоном разработать единую стратегию по сдерживанию Пекина с помощью политического давления и военного присутствия.

Газета призывает Берлин организовать совещание по безопасности и сотрудничеству в Азии (СБСА) по аналогии с совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Отмечается, что этот форум помогал обеспечивать мир и свободу в Западной Европе.

В августе 1975 года в Хельсинки руководители более 30 европейских стран, а также США и Канада подписали заключительный акт СБСЕ. Таким образом им удалось прийти к политическому консенсусу по главным вопросам. Инициатором этого совещания и соглашения выступили соцстраны во главе с СССР.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский лидер договорились по телефону 5 марта 2021 года координировать «вопросы общего интереса, включая Китай, Россию» и некоторые другие страны.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен, выступая с программной речью по внешней политике, заявил 3 марта, что администрация Байдена считает главным геополитическим вызовом для Вашингтона в XXI веке отношения с КНР. По его словам, Россия также представляет для США «серьезные вызовы», но «вызов Китая другой».

Согласно докладу аналитического центра Center for Сhina and Globalization от 3 февраля, администрация Байдена, скорее всего, продолжит рассматривать отношения с Пекином через стратегию сдерживания, несмотря на возможные позитивные изменения.