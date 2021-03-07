В Астрахани проводится восстановление обрушившейся переправы

Спасатели восстанавливают переправу на реке Большая Прорва. На месте работают 20 человек и шесть единиц техники. В Красноярском районе Астраханской области подтопило понтонную переправу, сообщает телеканал «Известия». Под водой оказались четыре секции путепровода. Без транспортного сообщения остались четыре населенных пункта. Людей на другой берег реки Прорва переправляют судами на воздушной подушке МЧС России.

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