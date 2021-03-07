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Московская полиция устроила флешмоб в преддверии 8 Марта на «Курской»

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В преддверии 8 Марта московские полицейские устроили флешмоб в метро. Оркестр Культурного центра МВД выступил с концертом на «Курской». В метро прозвучали известные, любимые всеми произведения — от эстрадных песен до военных мотивов, сообщает телеканал «Известия». В разгар выступления на станции на площадку вышли курсанты. Будущие офицеры вручили всем дамам букеты тюльпанов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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