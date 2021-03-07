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Диетолог развеял миф о пользе стакана кефира перед сном

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Перед сном полезнее съесть небольшой кусочек мяса, чем выпить стакан кефира, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков на YouTube-канале своей клиники по коррекции веса.

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По словам эксперта, употребление кисломолочных продуктов на ночь вредит организму из-за выброса инсулина.

«Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы — молочного сахара, связанного с выбросом инсулина. И на кисломолочные продукты выделяется инсулин», — отметил врач в ходе прямого эфира 2 марта.

Кроме того, Ковальков призвал не употреблять в пищу перед сном продукты, содержащие медленные углеводы, и фрукты. Вместо этого в вечернее меню можно включить небольшой кусочек мяса, рыбы или каких-либо морепродуктов, а также сырых овощей, посоветовал диетолог.

В течение дня специалист порекомендовал использовать в качестве перекуса помидоры, огурцы, нарезанный болгарский перец со специями либо небольшой порцией йогурта с отрубями и яблоками.

Накануне диетолог назвала продукты, употребление которых женщинам следует ограничить в своем рационе.

По словам специалиста, набор лишнего веса может привести к развитию гинекологических заболеваний. Чтобы избежать этого, следует избегать продуктов, богатых насыщенными жирами, которыми являются мясо жирных сортов, полуфабрикаты и колбасные изделия.

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