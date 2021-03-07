Бастрыкин проследит за расследованием дела об избиении блокадницы сиделкой в Петербурге

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела против сиделки, которая угрожала убийством 98-летней блокаднице в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин также поставил ход дела на контроль в центральном аппарате СК.

По данным следствия, 27 февраля родственники 98-летней жительницы Петербурга заключили договор с обвиняемой на оказание услуг сиделки. На следующий день обвиняемая, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировала конфликт с пожилой женщиной, в ходе которого избила ее.

В квартиру на крики пришли соседи, которые вызвали полицию. Потерпевшая была госпитализирована, ей оказана медицинская помощь.

Накануне стало известно, что Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление об аресте подозреваемой.

В отношении сиделки было начато уголовное дело по статье «Угроза убийством». Женщину задержали 5 марта, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая.