The Sun сообщила о покупке щенка для Елизаветы II через интернет

Королева Великобритании Елизавета II купила одного из двух щенков корги, появившихся у нее недавно, через известный сайт, посвященный домашним животным, за £2,6 тыс. Об этом сообщила газета The Sun on Sunday, ссылаясь на источники в Букингемском дворце.

Ранее, 5 марта, The Sun сообщила, что у королевы появились два щенка корги. Собак, по информации издания, ей подарили, чтобы приободрить ее на фоне пребывания ее супруга Филиппа в больнице и ситуации с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.

По новым данным, один из щенков был куплен через сайт Pets4Homes, где также публикуются объявления о продаже животных. Как рассказали изданию заводчица Денис Томас и ее сын Крейг Скайрим, собаку по кличке Чарли 26 февраля забрала женщина, которая, как позже оказалось, была сотрудницей королевского двора.

«Женщина приехала в тонированном Land Rover. Она сказала только, что он (щенок. — Ред.) поедет домой в Виндзор, но не сказала маме, кто будет владельцем. Мама спросила, известный ли это человек, и женщина ответила: «Не могу сказать, но у него будет самая лучшая жизнь», — сказал Скайрим.

Издание отмечает, что Елизавета II приобрела только одного щенка. Откуда у нее появился второй, пока неизвестно. По информации источника из Букингемского дворца, в Винздорском замке, возможно, щенку дали новую кличку.

В декабре 2020 года стало известно, что у королевы умерла предпоследняя собака, представитель породы дорги (смесь корги и таксы) по кличке Вулкан. Отмечалось, что у Елизаветы II остался только один питомец дорги по кличке Кэнди.

С момента коронации в 1952 году у королевы было свыше 30 собак. Все они либо корги, либо дорги. Все питомцы, жившие в семье у монарха, были потомками Сьюзен — корги, которую королева получила на свое 18-летие.

4 марта стало известно, супруг Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп успешно перенес операцию в связи с хронической проблемой с сердцем.