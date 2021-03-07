Житель Новосибирска назвал мотив убийства 17-летней возлюбленной

Житель Новосибирска, задержанный за убийство своей 17-летней сожительницы, признался, что лишил ее жизни из-за денег на наркотики. Это следует из его личной переписки с подругой, поступившей 7 марта в распоряжение телеканала РЕН ТВ.

«Я убил человека. Она умирала минут пять. Нож тупой был. Мне очень жалко ее мать», — рассказал 19-летний юноша.

По его словам, девушка просила ее не убивать.

«Просто представь, насколько это сюр. Посреди комнаты лежит труп. Я еще некоторые моменты могу рассказать. Она пытается меня обнять, а у меня за пледом нож спрятан», — написал он.

Сожитель погибшей девушки также признался, что наркотики полностью его «разрушили». Молодой человек добавил, что планирует свести счеты с жизнью.

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 7 марта в квартире одного из домов в Дзержинском районе города. После совершения преступления юноша скрылся с места преступления, выехав за пределы Новосибирской области.

Сотрудники полиции оперативно установили его местонахождение в Кемерово и задержали. Следователи возбудили в отношении жителя Новосибирска уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 105 УК РФ («Убийство»).