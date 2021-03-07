Польский генерал описал сценарий войны РФ и НАТО за Калининград

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Россия «имеет подавляющий перевес» в военном оснащении по сравнению с НАТО. Своим мнением он поделился с изданием Defence 24, а также спрогнозировал, как могли бы развиваться боевые действия между РФ и НАТО на территории Калининградской области.

В материале от 4 марта генерал отметил, что по сравнению с войсками НАТО Россия является крупным противником. Калининградскую область он назвал «воротами, ведущими в Балтийское море и на Польскую низменность, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу».

Скшипчак также предположил, что российской армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток.

Такое заявление оценил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В разговоре с «Комсомольской правдой» в воскресенье, 7 марта, он подчеркнул, что российскую сторону сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам.

По мнению губернатора, не стоит отвлекаться «на комплексы и нарративы мышления» отдельных польских генералов, тем более находящихся в отставке.

Алиханов также призвал прекратить заниматься стратегированием того, «кто куда будет вторгаться и какие танки по какой брусчатке будут ехать».

26 февраля польские СМИ предположили, что вооруженный конфликт со странами НАТО Россия якобы может начать с территории Калининградской области в связи с ее удобным стратегическим положением.

При этом авторы статьи высказывали мнение, что Россия в ходе подобного конфликта «не исключает возможности применения самого смертоносного оружия».