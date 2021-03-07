МВД устроило флешмоб в метро Москвы перед 8 Марта

В преддверии Международного женского дня 8 Марта МВД устроило весенний флешмоб в Московском метрополитене. Об этом сообщает пресс-центр ведомства 7 марта.

Оркестр Культурного центра управления МВД по столице дал концерт, пассажиры танцевали под песни.

«О начале акции возвестили звуки духовых музыкальных инструментов в круглом аванзале станции метро «Курская», центр которого украшает оригинальная колонна-цветок», — отмечается в сообщении.

Курсанты Московского университета МВД России имени Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами тюльпанов и поздравили женщин.

Ранее в этот же день сообщалось, что в преддверии 8 Марта Минобороны России запустило на своем сайте исторический раздел «Героини Великой Победы», где можно узнать о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» поздравил всех присутствующих там женщин с приближающимся 8 Марта и пожелал им «всего доброго».