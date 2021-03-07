Диетолог назвал еще один способ сжигания жира

Лишний вес можно сбросить при помощи ходьбы, но делать это нужно с определенной частотой пульса. Об этом рассказал на своем YouTube-канале врач-диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, частота пульса говорит о том, что идет процесс выброса адреналина, который и помогает сжигать жир. По словам врача, можно также заниматься скандинавской ходьбой.

«Если Вам нравится ходить с палками, ходите с палками. Никакой разницы особо нет», — считает Ковальков.

Диетолог отметил, что при ходьбе с палками нельзя набрать достаточную скорость для того, чтобы адреналин начал вырабатываться в необходимом для похудения объеме.

Палки необходимы людям старшего возраста, чтобы они не поскользнулись или не упали, добавил медик. По его словам, пожилым стоит просто ходить с палками, «и там не надо гнать, чтобы выработался адреналин».

В январе немецкий диетолог Андра Шмидт назвала привычки, которые мешают похудеть. Например, если человек спит менее семи часов в сутки, организм начинает вырабатывать больше гормона грелина, который отвечает за контроль голода и сытости. Гормон замедляет обмен веществ и препятствует расщеплению жиров за ночь.

Также потере веса мешает утренний стресс — повторяющийся сигнал будильника. Это создает стресс для организма, из-за чего вырабатывается кортизол, который нарушает выработку белков. В результате организм начинает сжигать мышцы для получения необходимой энергии.

Кроме того, сразу после пробуждения не стоит пить кофе, поскольку это также приводит к выбросу кортизола. Лучше с утра выпить стакан теплой воды или воды с лимоном, что позволит ускорить обмен веществ.