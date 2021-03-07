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Опубликовано видео испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере

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Телеканал «Звезда» опубликовал 7 марта видео испытания ракеты комплекса береговой обороны «Бал» в безэховой камере.

«При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели», – заявил заместитель генконструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Станислав Сычев.

По его словам, расстояние до цели в камере составляет около пяти метров, что соответствует ста километрам на местности.

Целью ракеты являются два излучающих рупора. Они были закреплены на специальной платформе и перемещаются по вертикальным рельсам, которые двигаются в разные стороны, таким образом имитируют беспрерывное перемещение цели.

В конце прошлого года «Известия», ссылаясь на на источники в военном ведомстве, сообщали, что Минобороны России укрепит оборону Ленинградской военно-морской базы современными противокорабельными береговыми ракетными комплексами (БРК) «Бал», которые способны уничтожать небольшие катера и корабли, а также бороться с морским десантом. Собеседники издания отметили, что формирование дивизиона «Бал» завершится в 2021 году.

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