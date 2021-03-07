Сделавшая предложение Путину девушка рассказала об изменениях в своей жизни

Жительница Иваново Юлия Шилова, сделавшая предложение президенту России Владимиру Путину в прошлом году, так и не вышла замуж. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 7 марта.

Девушка обратилась к президенту во время его рабочей поездки в Иваново 6 марта 2020 года. Она передала главе государства свои фотографии с номером телефона и краткой информацией о себе. Позднее Путин заявил, что после такого поступка она прославится на всю Россию.

«Он, к сожалению, мне не перезвонил», — сообщила Шилова год спустя.

По ее словам, после обращения к президенту у нее появилось много поклонников, но никто из них так и не покорил ее сердце.

Жительница Иваново считает российского лидера «волевым, целеустремленным и сильным» и подчеркнула, что давно им восхищается.

В прошлом году после осмотра президентом отремонтированного здания ивановской детской поликлиники он решил пообщаться с горожанами. Внезапно одна из девушек прокричала: «А возьмите меня замуж!». Она подарила Путину свое фото, а политик перекинулся с ней парой фраз.

Шилова рассказывала журналистам, что работает актрисой в детском театре. Она не замужем, потому что, по ее словам, пока не нашла того, кто бы ее устраивал. Российского лидера она ценит в том числе за харизму.

Позже журналисты раскрыли содержание записки, которую 28-летняя девушка передала Путину. В ней она просила политика взять ее замуж, отмечая, что имеет высшее образование, но не имеет «детей и материальных проблем».