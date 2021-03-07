Стерлинг стал первым чемпионом UFC из-за дисквалификации соперника

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг вошел в историю Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он стал первым в истории бойцом организации, который получил титул после дисквалификации соперника.

Бой прошел 7 марта без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе, Стерлинг боролся с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Петром Яном. Прямую трансляцию проводил телеканал РЕН ТВ.

Бойцы провели четыре раунда. В последнем из них Ян нанес удар коленом в голову американцу, который одним коленом стоял на канвасе, что запрещено по правилам UFC. Спасти Яна от дисквалификации могло только согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара американец не смог встать на ноги.

Ян потерпел поражение и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Россиянин рассказал, что не сразу понял, что нанесенный им удар был запрещенным. Из-за дисквалификации UFC лишило спортсмена процента от платных трансляций боя.

Ян позднее принес извинения своему сопернику за нанесение запрещенного удара.

7 марта глава UFC Дэйна Уайт также объявил, что организация собирается провести бой-реванш между Яном и Стерлингом. Он заверил, что бой будет организован в кратчайшие сроки.