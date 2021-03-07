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Общество
В Саратове 531 жилой дом остался без холодной воды из-за аварии

В Саратове 531 жилой дом остался без холодной воды из-за аварии

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В Саратове из-за аварии на водопроводе 531 дом с населением более 40 тыс. человек остался без холодной воды. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

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Из-за разгерметизации задвижки водопровод отключили с 15:00 (мск) 7 марта до 13:00 (мск) 8 марта.

«Всего без [холодного водоснабжения] ХВС: 188 ж/д разной этажности и 343 ж/д частного сектора (531 дом). Население — 40 925 человек, из них детей 6820. Всего социально-значимых объектов — девять», — отмечают в ведомстве.

Администрации учреждений предупредили об отключении заблаговременно, был сделан необходимый запас воды.

В зону отключения попали 10 центральных тепловых пунктов, одна школа, семь детских садов, городские больницы и роддом.

В начале февраля жильцы 170 многоквартирных домов в Воронеже в 20-градусный мороз остались без отопления из-за прорыва на теплосетях. ЧП произошло на сетях ПАО «Квадра». Большей части домов теплоснабжение вернули вскоре после аварии.

Прокуратура сообщала о проверке по факту коммунальной аварии.

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