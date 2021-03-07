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В порт Усть-Луга под Петербургом поступила первая партия бензина из Белоруссии

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Первая партия бензина из Белоруссии поступила в порт Усть-Луга в Ленинградской области, сообщили 7 марта в пресс-службе областного правительства.

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Отмечается, что эти поставки будут проходить в рамках межправительственного соглашения между Россией и Белоруссией.

«Терминал «Портэнерго» морского торгового порта в Усть-Луге приступил к накоплению судовой партии бензина, доставленного из Республики Беларусь. Первый маршрут привез около 3,5 тыс. т топлива, до конца дня ожидается еще один», — отметили в пресс-службе.

В качестве отправителя выступает Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Как уточняется в сообщении, топливо было доставлено быстрее графика: изначально предполагалось, что маршруты придут 9 марта.

С 5 марта начались поставки первых партий белорусских нефтепродуктов для перевалки через российские порты. В тот день для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» (морской порт Усть-Луга) несколькими составами было отправлено 5000 т белорусского бензина.

Поставки ведутся в рамках соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов через российские порты, подписанного 19 февраля. Документ утвердили глава Минтранса РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Соглашением предполагается перевалка белорусскими предприятиями свыше 9,8 млн т грузов — бензина, мазута, масла в портах РФ на Балтике в 2021–2023 годах, далее срок его действия может быть продлен.

Ранее, 16 февраля, проект одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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