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В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве своей 17-летней возлюбленной

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В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве своей 17-летней возлюбленной. Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 7 марта в квартире одного из домов в Дзержинском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Как уточняется, в совершении преступления заподозрили 19-летнего сожителя девушки. После совершения преступления он скрылся с места преступления, выехав за пределы Новосибирской области. Сотрудники полиции оперативно установили его местонахождение в Кемерово и задержали. Сейчас подозреваемого доставляют к следователю СКР.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1. ст.105 УК РФ (убийство)», — уточняется в сообщении СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

24 февраля сообщалось, что 17-летнего жителя Нижегородской области задержали по подозрению в убийстве девушки-инвалида. По данным следствия, вечером 22 февраля подозреваемый во время ссоры с потерпевшей нанес ей множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления.

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