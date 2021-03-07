Правительство упростило правила использования маткапитала для улучшения жилья

Правительство России упростило правила, позволяющие использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин в воскресенье, 7 марта.

Для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома гражданам больше не нужно будет предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Теперь будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

В кабмине напомнили, что с 15 апреля прошлого года заявки на маткапитал подавать не нужно: после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

С этого года размер маткапитала увеличили до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго. Средства можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить деньги на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в феврале пообещал обдумать идею использования маткапитала для ремонта жилья.

В декабре прошлого года глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила разрешить тратить материнский капитал на образование родителей.

В ноябре Мишустин рассказал о возможности использовать маткапитал на сельскую ипотеку. Молодые семьи смогут оформить получение социальных выплат на приобретение жилья через госуслуги.