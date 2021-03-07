Автор «Песенки крокодила Гены» Тимофеевский госпитализирован в Москве

Советский и российский писатель, сценарист и поэт Александр Тимофеевский госпитализирован в одну из клиник в Москве. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 87-летний писатель почувствовал себя плохо утром в воскресенье. Супруга привезла его в больницу, где выяснилось, что у Тимофеевского обострилось заболевание пищеварительного тракта.

Сейчас он находится под наблюдением медиков.

Тимофеевский работал редактором на киностудиях, в частности «Союзмультфильм» в 1963–1983 годах. Так, им была написана знаменитая песенка крокодила Гены («Пусть бегут неуклюже»), прозвучавшая в мультфильме «Чебурашка».

27 января сообщалось, что народная артистка России Екатерина Жемчужная госпитализирована с вирусной пневмонией и COVID-19.