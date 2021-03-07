Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС
Происшествия
В Югре ликвидировали возгорание на продуктопроводе
Мир
Bloomberg сообщил о кибератаке более чем на 60 тыс. организаций в мире
Мир
Китай призвал США прекратить односторонние санкции против Ирана
Общество
В России упростили правила траты маткапитала на улучшение жилищных условий
Происшествия
Еще шесть машин столкнулись на месте аварии с участием 11 автомобилей на МКАД
Общество
Врачи спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в России в середине весны
Спорт
Ян извинился перед Стерлингом за запрещенный удар на турнире UFC 259
Общество
Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

Глава Минпросвещения увидел возможность безопасного проведения ЕГЭ в июне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минпросвещения России видит возможность безопасного проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в июне этого года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Наили Аскер-Заде.

Сдачи не надо: родители призвали отменить ЕГЭ и ОГЭ в этом учебном году
Дистанционка усиливает неравенство между подготовкой школьников в центре и на периферии

«В этом году мы видим, что есть возможность спокойно, безопасно провести ЕГЭ в июне, но для тех, кто поступает в высшие учебные заведения. Тем самым мы сокращаем количество сдающих ЕГЭ», — сказал министр.

Сдавать этот экзамен не будут те школьники, которые не собираются поступать в вуз и которые хотят просто получить аттестат или пойти в учреждения среднего профессионального образования. В этих случаях они сдадут в своей школе выпускные экзамены по русскому языку и математике.

Кравцов добавил, что в этом году решено провести основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников девятых классов, но сделают это в школах.

«По двум предметам — русский язык и математика. И третий предмет, если он необходим для поступления, например, в колледж», — отметил глава Минпросвещения.

Рособрнадзор и Минпросвещения 2 марта обнародовали приказ, согласно которому основной этап ОГЭ в 2021 году планируется провести с 24 мая по 2 июля. С 3 по 15 сентября пройдет дополнительный этап экзамена.

Оба этапа начнут с экзамена по русскому языку. ОГЭ по предметам по выбору проводить не будут.

Ранее в тот же день сообщалось, что в нынешнем году ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Экзамен по русскому разделят на два дня — 3 и 4 июня.

7 июня состоится экзамен по профильной математике, по физике и истории ― 11 июня, по обществознанию ― 15 июня, по биологии — 18 июня. В этот же день состоится письменная часть по иностранному языку.

На 28 и 29 июня и на 2 июля запланированы резервные дни для сдачи единого госэкзамена. Дополнительный период для сдачи этого экзамена назначили на 12–17 июля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021