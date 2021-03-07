Глава Минпросвещения увидел возможность безопасного проведения ЕГЭ в июне

Минпросвещения России видит возможность безопасного проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в июне этого года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале Наили Аскер-Заде.

«В этом году мы видим, что есть возможность спокойно, безопасно провести ЕГЭ в июне, но для тех, кто поступает в высшие учебные заведения. Тем самым мы сокращаем количество сдающих ЕГЭ», — сказал министр.

Сдавать этот экзамен не будут те школьники, которые не собираются поступать в вуз и которые хотят просто получить аттестат или пойти в учреждения среднего профессионального образования. В этих случаях они сдадут в своей школе выпускные экзамены по русскому языку и математике.

Кравцов добавил, что в этом году решено провести основной государственный экзамен (ОГЭ) для учеников девятых классов, но сделают это в школах.

«По двум предметам — русский язык и математика. И третий предмет, если он необходим для поступления, например, в колледж», — отметил глава Минпросвещения.

Рособрнадзор и Минпросвещения 2 марта обнародовали приказ, согласно которому основной этап ОГЭ в 2021 году планируется провести с 24 мая по 2 июля. С 3 по 15 сентября пройдет дополнительный этап экзамена.

Оба этапа начнут с экзамена по русскому языку. ОГЭ по предметам по выбору проводить не будут.

Ранее в тот же день сообщалось, что в нынешнем году ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Экзамен по русскому разделят на два дня — 3 и 4 июня.

7 июня состоится экзамен по профильной математике, по физике и истории ― 11 июня, по обществознанию ― 15 июня, по биологии — 18 июня. В этот же день состоится письменная часть по иностранному языку.

На 28 и 29 июня и на 2 июля запланированы резервные дни для сдачи единого госэкзамена. Дополнительный период для сдачи этого экзамена назначили на 12–17 июля.