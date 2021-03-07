Клиенты московского банка заявили о краже около 160 млн рублей

Из ячеек московского международного коммерческого инвестиционного банка (МКИБ) Россита-банк на 1-й Брестской улице похитили денежные средства на сумму около 160 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, заявление о краже в правоохранительные органы направил президент организации Алексей Мишарин. Руководитель финансовой организации указал, что у него был похищен $1 млн. Кроме того, в полицию обратились гендиректор одной из столичных фирм, который недосчитался 5,5 млн рублей, индивидуальный предприниматель, лишившаяся 17,5 млн рублей и $750 тыс., и бизнесмен, обнаруживший пропажу 3,5 млн рублей.

Таким образом, общая сумма ущерба составила более 157 млн рублей. Предварительно известно, что средства были похищены в период с 1 февраля по 6 марта.

В декабре 2020 года МВД России задержало подозреваемых в краже со счетов Сбербанка более 122 млн рублей. Злоумышленники изготавливали поддельные документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации.

После этого мошенники предъявляли их в офисах сотовой связи с целью перевыпуска сим-карт с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. Это позволяло преступникам получить доступ к их личным кабинетам в мобильном банке и перевести денежные средства на подконтрольные счета.