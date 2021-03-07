Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС
Происшествия
В Югре ликвидировали возгорание на продуктопроводе
Мир
Bloomberg сообщил о кибератаке более чем на 60 тыс. организаций в мире
Мир
Китай призвал США прекратить односторонние санкции против Ирана
Общество
В России упростили правила траты маткапитала на улучшение жилищных условий
Происшествия
Еще шесть машин столкнулись на месте аварии с участием 11 автомобилей на МКАД
Общество
Врачи спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в России в середине весны
Спорт
Ян извинился перед Стерлингом за запрещенный удар на турнире UFC 259
Общество
Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

В результате стрельбы в Одессе пострадали три человека

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Одессы произошла драка со стрельбой, пострадали три человека. Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины в воскресенье, 7 марта.

Прощайтесь с оружием: в Думе предложили поднять возрастной ценз для стрелков
По одной из версий, 18-летний нижегородец мог планировать расправу в своем учебном заведении

Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям в воскресенье утром.

Установлено, что между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников, 1989 года рождения, начал стрелять из травматического оружия.

«Непроникающие ранения получили три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте», — добавили в Нацполиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Участники инцидента дают объяснения в отделе полиции.

В конце февраля один из жителей Челябинска начал стрелять по людям из охотничьего ружья с балкона. В результате инцидента никто не пострадал. Выпущенные им пули повредили припаркованные у дома автомобили.

Злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021