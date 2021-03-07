В результате стрельбы в Одессе пострадали три человека

В центре Одессы произошла драка со стрельбой, пострадали три человека. Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины в воскресенье, 7 марта.

Сообщение о стрельбе поступило правоохранителям в воскресенье утром.

Установлено, что между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников, 1989 года рождения, начал стрелять из травматического оружия.

«Непроникающие ранения получили три человека. Медицинскую помощь им оказали на месте», — добавили в Нацполиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Участники инцидента дают объяснения в отделе полиции.

В конце февраля один из жителей Челябинска начал стрелять по людям из охотничьего ружья с балкона. В результате инцидента никто не пострадал. Выпущенные им пули повредили припаркованные у дома автомобили.

Злоумышленника задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».