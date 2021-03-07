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Алиханов оценил заявление польского генерала о сценарии войны за Калининград

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не стоит отвлекаться на психологические комплексы и сообщения отдельных польских генералов, тем более отставных. Таким образом глава региона прокомментировал заявление бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о сценарии гипотетических боевых действий под Калининградом.

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«Мне кажется, что не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более находящихся в отставке», — сказал Алиханов порталу kp.ru 7 марта.

Он отметил, что у поляков, особенно у военных, наверное, есть «какие-то свои внутренние комплексы, обусловленные их историографией, может быть».

Губернатор считает, что Россию сложно обвинять в агрессивном поведении по отношению к соседним странам. Он подчеркнул, что российская сторона желает только того, чтобы ее соседи «спокойно жили, развивались».

«Натовские танки и американские солдаты, которые, как мы знаем, не очень хорошо себя ведут обычно в такого рода командировках по отношению к местному населению в том числе, им счастья не принесут», — заключил он.

Ранее в воскресенье Скшипчак предположил, как могли бы развиваться боевые действия между Россией и силами НАТО в Калининградской области. В статье в издании Defence 24 бывший военачальник рассказал, что регион играет роль «ворот» в Балтийское море и на Польскую низменность, откуда начинается путь в Центральную и Западную Европу.

Он отметил, что в Калининградской области дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). В случае начала военных действий эти подразделения, по его словам, обеспечат перевес России над противником в Балтийском регионе на море и в воздухе.

В то же время он допустил, что эти подразделения могут получить задачу блокировать переброску подразделений НАТО по суше, морю и воздуху в страны Прибалтики, а также прийти на подмогу российской 6-й армии, размещенной за восточной границей страны.

Он добавил, что кроме действующих мотострелковых бригад Россия может мобилизовать как минимум две полноценные дивизии.

Скшипчак выразил уверенность в том, что на захват Прибалтики российским войскам понадобится от двух до четырех суток и сопротивление военных сил НАТО на этих территориях поможет. В дальнейшем боевые действия, по его мнению, могут разворачиваться в южной части Балтийского моря в направлении побережья Польши.

В феврале польские СМИ предположили, что вооруженный конфликт со странами НАТО Россия может начать с калининградской территории, потому что она стратегически удобно расположена.

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