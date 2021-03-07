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Минэнерго Белоруссии опровергло сообщения о сбоях на БелАЭС

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Сообщения о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) не соответствуют действительности. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в минэнерго Белоруссии.

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«Информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившаяся в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Там уточнили, что система работает в штатном режиме. Отмечается, что на первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

В минэнерго подчеркнули, что радиационный фон в районе БелАЭС в норме.

Ранее, 16 января, первый энергоблок станции был отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора. Это произошло в рамках опытно-промышленной эксплуатации энергоблока при проведении тестирования систем и оборудования.

После случившегося радиационный фон в районе станции также был в норме.

Подключение к сети произошло 21 января. Как сообщалось, проводилось плановое повышение его мощности до номинальной по программе этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого составляет по 1200 МВт. Первый энергоблок БелАЭС 3 ноября 2020 года включили в объединенную энергосистему страны, 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а уже в январе 2021 года он был выведен на номинальный уровень мощности.

Первый блок АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в текущем году, второй — в 2022 году.

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