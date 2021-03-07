В Чечне умерла правозащитница Хеда Саратова

Член совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни, известная правозащитница Хеда Саратова скончалась в Чечне из-за болезни. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил глава СПЧ в Чечне Тимур Алиев.

«Хеда Саратова умерла от болезни. Это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения», — сказал Алиев журналистам агентства «РИА Новости».

Других подробностей пока не сообщается.

Саратова родилась в 1965 году. В последние годы она активно занималась проблемой возвращения женщин и детей, насильно вывезенных мужьями в зону боевых действий в Ираке и Сирии, и всячески помогала родственникам в их поиске.