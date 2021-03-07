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UFC проведет бой-реванш Яна и Стерлинга

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) собирается организовать бой-реванш между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт в воскресенье, 7 марта.

Дело технарей: сможет ли Ян переиграть Стерлинга
В первой же защите титула россиянину достался грозный соперник

«Да, мы организуем реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга», — сказал Уайт.

Он добавил, что UFC сделает это «так быстро, как сможет».

Ранее в воскресенье Яна дисквалифицировали после поединка со Стерлингом, прошедшем в США, из-за удара коленом в голову американцу, который одним коленом стоял на канвасе, что запрещено в рамках чемпионата, в четвертом раунде.

Также россиянина лишили титула UFC в легчайшей весовой категории. Из-за дисквалификации его также лишили процента от платных трансляций поединка.

Поединок прошел без зрителей на арене Apex в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию вел телеканал РЕН ТВ.

До этого 28-летний Ян побеждал 15 раз, это его второе поражение. 31-летнй Стерлинг одержал 20 побед и потерпел три поражения.

Спасти спортсмена от дисквалификации могло согласие противника продолжать бой, но после удара американец не смог подняться на ноги. Чемпионский пояс отдали Стерлингу, но он в слезах бросил трофей на настил октагона и не стал забирать его.

Ян заявил после боя, что рассчитывает на то, что ему предоставят возможность реванша. Он подчеркнул, что не сразу понял, что нанесенный им удар был запрещенным.

В день боя Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало россиянина. Информации о том, сдавал ли пробу на допинг Стерлинг, не было.

Боец смешанного стиля Александр Шлеменко поддержал Яна после дисквалификации, но подчеркнул, что боксер нарушил правила «осознанно и грубо» и получил «закономерный исход». Он добавил, что непонятно, почему боец нарушил правила.

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