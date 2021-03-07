Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Китай призвал США прекратить односторонние санкции против Ирана
Общество
В России упростили правила траты маткапитала на улучшение жилищных условий
Происшествия
Еще шесть машин столкнулись на месте аварии с участием 11 автомобилей на МКАД
Общество
Врачи спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в России в середине весны
Спорт
Ян извинился перед Стерлингом за запрещенный удар на турнире UFC 259
Общество
Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев
Мир
В Китае заявили о совместной с Россией борьбе с «политическим вирусом»
Общество
В России за сутки выявили 10 595 случаев заболевания COVID-19
Общество
Правительство выделило средства на жилье пострадавшим от взрыва газа в Ярославле
Сюжет:

Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в воскресенье, 7 марта, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутника V»
Еврокомиссия не запрещает странам договариваться напрямую с разработчиками

Как уточняется, регистрация препарата была проведена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что спрос на российскую вакцину растет в Европе и по всему миру.

«РФПИ создал широкую сеть международных партнерств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии», — сказал Дмитриев.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом рассмотрение заявки на одобрение «Спутника V» для применения в чрезвычайных ситуациях.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года.

К настоящему моменту вакцина уже зарегистрирована более чем в 45 странах, в том числе ее разрешено применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

По информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021