Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в воскресенье, 7 марта, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Как уточняется, регистрация препарата была проведена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что спрос на российскую вакцину растет в Европе и по всему миру.

«РФПИ создал широкую сеть международных партнерств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии», — сказал Дмитриев.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом рассмотрение заявки на одобрение «Спутника V» для применения в чрезвычайных ситуациях.

«Спутник V» — первая в России и мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована российским Минздравом в августе 2020 года.

К настоящему моменту вакцина уже зарегистрирована более чем в 45 странах, в том числе ее разрешено применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

По информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.