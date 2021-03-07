В Омске мужчина запер пожилую мать без еды и воды на шесть дней

Омич на шесть дней запер свою 97-летнюю мать Фасилю Айтнякову одну дома без еды и воды и пропал. Об этом рассказали порталу 74.ru родственники женщины в воскресенье, 7 марта.

Айтнякова является труженицей тыла, имеет четырех детей. Она проживает в селе Казанка в Любинском районе Омской области. Один из ее сыновей, 57-летний мужчина, злоупотребляет алкоголем. Переживая за него, мать прописала его в квартире, которую ей выдали как ветерану тыла.

Как рассказала порталу ее дочь Суфия, женщина сказала детям, что их брата надо спасать от алкоголя, и поехала к нему в город.

«Но через три месяца он оставил свою мать запертой в этой самой квартире без воды, еды и пропал на шесть дней», — указывает портал.

Отмечается, что сын мог рассчитывать на то, что во время его отсутствия о матери позаботится его сестра, но, по версии следствия, она так и не проведала ее.

В результате Айтнякова несколько дней стучала палкой об стену, надеясь, что ее услышат соседи. Но никто не приходил на помощь, а родственники не могли до нее дозвониться: бабушка не умеет пользоваться телефоном и плохо слышит.

Родные связались с ней только на шестой день. После ее освобождения из заточения против сына было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

После произошедшего пожилая женщина вернулась к дочери и зятю в село Казанка, где они заботятся о ней.

По словам Суфии, мать простила сына и хочет отказаться от судебного иска.

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге 98-летнюю пенсионерку избила сиделка Любовь Анисимова, угрожавшая ей убийством. По данным следствия, сиделка находилась в состоянии алкогольного опьянения. На крики блокадницы пришли соседи, которые обратились в правоохранительные органы.

Пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множество ушибов и ссадины. Женщину доставили в больницу, ее состояние удовлетворительное.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте Анисимовой.