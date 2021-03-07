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Еще шесть машин столкнулись на месте аварии с участием 11 автомобилей на МКАД

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Еще шесть автомобилей попали в ДТП на МКАД, где произошла 7 марта авария с участием 11 машин. Об этом в воскресенье, 7 марта, пишет пресс-служба департамента транспорта Москвы.

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ДТП случилось на внешней стороне 93-го км МКАД, в районе Ярославского шоссе.

Правая и средняя полосы движения на участке перекрыты, добавляет дептранс в своем Telegram-канале.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МВД, пострадавших в результате аварии нет.

2 марта четыре автомобиля столкнулись на участке МКАД между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов. В аварии пострадал один человек.

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