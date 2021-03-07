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В России упростили правила траты маткапитала на улучшение жилищных условий

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 7 марта, на сайте правительства РФ.

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В соответствии с изменениями россиянам теперь не нужно предоставлять в Пенсионный фонд документы о выполненных работах по улучшению жилищных условий. Для компенсации затрат на строительство или реконструкцию будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности гражданина.

В пресс-службе кабинета министров напомнили, что сертификаты на маткапитал с 15 апреля 2020 года оформляются в беззаявительном порядке. После рождения ребенка документ автоматически появляется в личном кабинете матери на портале госуслуг.

С 2021 года размер маткапитала был увеличен до 483 882 рубля за первого ребенка и 639 432 рубля за второго. Маткапитал может быть потрачен на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

17 февраля президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций пообещал подумать над идеей о возможности использовать материнский капитал на ремонт жилья.

В ноябре прошлого года «Известия» писали, что в России многодетным гражданам могут разрешить тратить материнский капитал в размере 450 тыс. рублей на строительство и ремонт жилья по ипотеке. Авторы инициативы напоминали, что в настоящий момент многодетные семьи имеют право использовать средства маткапитала на погашение ипотеки.

Нововведение планировалось ввести в 2021 году, однако Госдума так и не рассмотрела этот законопроект.

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