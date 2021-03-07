Врачи спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в России в середине весны

В России к середине весны может вырасти заболеваемость COVID-19, снижение начнется в конце мая. Об этом рассказали агентству «РИА Новости» опрошенные инфекционисты в воскресенье, 7 марта.

«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости», — сказал главный врач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что это обусловлено различными факторами. Например, тем, что иммунитет при коронавирусе у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не настолько выражен. Также появится возможность заболеть повторно у людей, которые перенесли инфекцию год назад.

По словам инфекциониста, многие люди, перенесшие COVID-19 легко или бессимптомно, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за того, что боялись самоизоляции, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть не очень точной.

Тимаков также рассказал, что весной обычно происходит повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет. Он указал, что в это время года в Средней полосе России воздух может поспособствовать передаче коронавируса из-за влажности определенной температуры. После зимы у людей «стандартно снижается иммунитет».

С позицией врача согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он выразил надежду, что к апрелю-маю заболеваемость снизится.

«Каждый день количество вакцинированных увеличивается», — добавил он.

Вознесенский пояснил, что статистика по заболевшим COVID-19 может держаться примерно на одном и том же уровне в связи с тем, что «есть люди, которые не встречались с вирусом».

Ранее, 5 марта, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что происходит устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом в России, сейчас она составляет 7,5 на 100 тыс. населения. По ее словам, это один из самых низких показателей за последнее время. Однако эпидемиологическими мерами пренебрегать не стоит.

23 февраля Тимаков заявил в эфире телеканала «Москва 24», что роста заболеваемости в России можно ожидать в середине апреля. Он подчеркнул, что всплеск заболеваемости может быть сильным, если граждане не будут придерживаться рекомендаций по борьбе этим вирусом.

Кроме того, он допустил, что к этому же сроку в Россию придет британский штамм этой инфекции.

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