Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

Бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры РФ, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщается в воскресенье, 7 марта, на сайте Следственного комитета России.

Соболезнования в связи со смертью Сухарева выразил председатель СК Александр Бастрыкин.

«Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь», — отметил Бастрыкин.

С марта 1984 года по февраль 1988 года Сухарев был министром юстиции РСФСР, с 26 мая 1988 года по 25 февраля 1990 года — генеральным прокурором СССР.

После этого он принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Сухарев является автором более 120 научных работ, научных публикаций по проблемам борьбы с преступностью и вопросам формирования правосознания населения, был главным редактором Российской юридической энциклопедии, изданной в 1999 году.